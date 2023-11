Coreia do Norte restaura postos de guarda; tensões aumentam com Coreia do Sul

A Coreia do Norte está restaurando postos de guarda na linha da frente, disseram os militares da Coreia do Sul nesta segunda-feira (27) depois de as animosidades terem aumentado entre os rivais devido ao recente lançamento de um satélite espião da Coreia do Norte.

As duas Coreias desmantelaram ou desarmaram anteriormente 11 dos seus postos de guarda dentro da sua fronteira fortificada, chamada Zona Desmilitarizada (DMZ, na sigla em inglês), após um acordo de 2018 destinado a facilitar os confrontos militares na linha da frente. Mas o acordo corre agora o risco de ser anulado, uma vez que ambas as Coreias ameaçam abertamente quebrá-lo.

O acordo de 2018 exigia que as duas Coreias suspendessem vigilância aérea e exercícios de tiro em zonas que estabeleceram ao longo da DMZ, bem como removessem alguns dos seus postos de guarda da linha da frente e minas terrestres. O acordo deixou a Coreia do Sul com 50 postos e a Coreia do Norte com 150.

Depois que a Coreia do Norte afirmou ter colocado em órbita o seu primeiro satélite espião militar no dia 21 de novembro, a Coreia do Sul disse que suspenderia parcialmente o acordo e retomaria a vigilância aérea ao longo da DMZ em resposta. Os sul-coreanos disseram que a resposta foi "uma medida defensiva mínima" porque o lançamento mostrou as intenções do Norte de reforçar a sua monitorização do Sul e melhorar a sua tecnologia de mísseis.

Já os norte-coreanos criticaram imediatamente a decisão da Coreia do Sul, dizendo que iria implantar armas poderosas na fronteira, numa medida de retaliação. O Norte disse que também não cumprirá mais o acordo de 2018.