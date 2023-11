EUA e Coreia do Sul atualizam acordo para combater ameaças nucleares da Coreia do Norte

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul atualizaram nesta segunda (13) um acordo bilateral de segurança, com o objetivo de concentrar esforços no combate às ameaças de mísseis nucleares da Coreia do Norte. A medida vem depois de reuniões em Seul, com a participação do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, onde os países também discutiram o reforço dos exercícios de defesa com o Japão e a melhoria da troca de informações sobre lançamentos de mísseis norte-coreanos.

Durante a Reunião Consultiva de Segurança, Austin e o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Shin Won-sik, assinaram uma nova versão do acordo de Estratégia de Dissuasão Personalizada, que foi revisto pela primeira vez na década para fazer face à crescente ameaça do programa nuclear militar norte-coreana.

O novo documento especifica que os EUA mobilizarão toda a sua gama de capacidades militares, incluindo as nucleares, para defender a Coreia do Sul no caso de um ataque nuclear dos vizinhos do Norte.

As tensões entre as Coreias estão no seu ponto mais alto em anos, à medida que o ritmo dos testes de armas da Coreia do Norte e dos exercícios militares combinados da Coreia do Sul com os Estados Unidos se intensificaram num ciclo de retaliação.