EUA fecham pontes em fronteira com Canadá após explosão de carro investigada pelo FBI

A explosão de um veículo em uma das pontes que cruzem a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, na região das Cataratas do Niágara, nesta quarta-feira (22) provocou o fechamento desse e de outros três pontos de travessia entre os dois países.

De acordo com a rede norte-americana NBC, citando autoridades com informações sobre o incidente, o veículo tinha dois ocupantes e seguia em alta velocidade até bater contra uma guarita da ponte, pegar fogo e explodir. Autoridades policiais, ainda segundo a NBC, não encontraram explosivos secundários ou outros dispositivos do tipo no veículo.

Autoridades afirmam à imprensa que duas pessoas morreram e um policial de fronteira ficou ferido na explosão, mas ainda não há confirmação oficial de mortos e de quem seriam os envolvidos no incidente.

À agência Reuters, fontes com proximidade do assunto dizem que a causa do incidente foi a direção imprudente do motorista do veículo.

Ainda não há confirmação por parte das investigações de que o incidente tenha sido intencional e quais foram, de fato, as causas da explosão. O escritório regional do FBI em Buffalo, no estado de Nova York, afirmou em publicação no X que a agência estava coordenando ações com as autoridades locais, estaduais e federais para investigar a explosão.

"Como a situação é muito fluida, isso é tudo o que podemos dizer no momento", diz o FBI na publicação.

A governadora do estado, a democrata Kathy Hochul, disse que foi informada sobre o incidente e está monitorando de perto a situação, acrescentando que "as agências estaduais estão no local e prontas para ajudar".

A Casa Branca diz que está "monitorando de perto a situação na fronteira entre EUA e Canadá".

O premiê do Canadá, Justin Trudeau, afirmou no Parlamento do país nesta quarta que a explosão do veículo representa "uma situação muito grave".

Em resposta ao incidente, a Autoridade de Transporte da Fronteira de Niágara afirma que aumentou mecanismos de segurança em toda sua área de atuação. Em comunicado, a agência afirma que carros chegando ao aeroporto de Buffalo, que fechou para voos internacionais, passarão por checagens de segurança e viajantes devem se preparar para revistas adicionais no local.

A explosão ocorre no dia anterior ao Dia de Ação de Graças, um dos feriados nacionais mais importantes e movimentados dos Estados Unidos.