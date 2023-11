Saiba quem é Fátima Florez, provável futura primeira-dama da Argentina

Com a vitória do opositor Javier Milei sob o peronista Sergio Massa nas eleições presidenciais da Argentina deste domingo (19), a atriz e humorista Fátima Florez, 42, deverá ser a futura primeira-dama do país vizinho.

Imitadora de personalidades como Shakira e Madonna, María Eugenia, nome verdadeiro de Fátima, ficou famosa principalmente por parodiar na televisão os trejeitos e a voz de Cristina Kirchner, ex-presidente e atual número dois do chefe do Executivo argentino, Alberto Fernández.

Foi nesse mesmo veículo, aliás, que seu atual namorado ganhou notoriedade -no caso dele, porém, com comentários polêmicos contra a peronista e quase todos os outros notórios políticos argentinos, a quem chama de forma pejorativa de "casta".

A vocação de Florez desabrochou na infância, conta a humorista, quando ela começou a imitar professoras para seus colegas de classe. Na época, a atriz chegou a participar de um concurso para imitar a apresentadora brasileira Xuxa, muito popular na Argentina.

"Eu tinha 5 ou 6 anos. Fui a um casting e ganhei, peguei uma boneca. Eu a admirava tanto que sempre ia ao programa dela, tenho mil fotos com ela. Ela já me conhecia de tanto que eu ia lá", disse a humorista em entrevista à Rádio Rivadavia, um veículo local.

Assim como para seu namorado, as redes sociais são uma importante vitrine da atriz, que acumula mais de 500 mil seguidores no TikTok e 1,1 milhão no Instagram -ela, porém, não costuma publicar muitas fotos dos dois nas plataformas.

O pseudônimo pelo qual é conhecida foi sugestão de seu ex-marido, com quem ficou por 22 anos, e ex-produtor Norberto Marcos. Eles romperam no início deste ano, meses antes de Fátima se envolver com o então candidato à presidência. Àquela altura, porém, ela já conhecia Milei, segundo afirmou a humorista em entrevistas.

Segundo Fátima, o encontro com o ultraliberal ocorreu no fim de 2022, em um programa de entrevistas de Mirtha Legrand, famosa apresentadora argentina que intermediou imitações da atriz e comentários políticos do economista.

Em outra conversa com Legrand, em outubro, Fátima diz que "muito depois" do encontro eles começaram a trocar mensagens pelas redes sociais. O relacionamento teria começado meses depois, diz ela, quando já estava solteira. "Eu estava no Uruguai e começamos a nos escrever. Tivemos uma conexão diferente, alguma coisa aconteceu", disse a humorista a Legrand.

O namoro foi anunciado uma semana depois das primárias argentinas, nas quais Milei teve uma votação surpreendente de 30%, suficiente para alcançar a liderança. A primeira aparição pública aconteceu semanas depois, 15 dias antes do primeiro turno.

Antes de assumir o namoro com Fátima, Milei dizia que sua irmã, Karina, faria o papel da primeira-dama. Ela é dois anos mais nova que o ultradireitista, de 53 anos, e estrategista de sua campanha.