Joe Biden confunde Taylor Swift com Britney Spears ao falar sobre o Brasil

O presidente dos EUA, Joe Biden, se confundiu ao citar a The Eras Tour, turnê da cantora Taylor Swift, durante um evento tradicional nos Estados Unidos nesta segunda-feira (20). Na ocasião, ele deveria "perdoar" dois perus que seriam poupados na cerimônia de Ação de Graças, que ocorre na próxima quinta (23), mas confundiu a artista com Britney Spears ao falar sobre a passagem de Taylor pelo Brasil.Durante o discurso que preparou para o evento, Biden quis fazer uma brincadeira sobre a dificuldade em se conseguir ingressos para a Renaissance, turnê da cantora Beyoncé, e para a The Eras. Ele, porém, se atrapalhou e, ao final, citou Britney e a onda de calor que atingiu o País."Você pode dizer que foi mais difícil do que conseguir um ingresso para a Renaissance Tour ou... A turnê de Britney... Ela está em... Está meio quente no Brasil agora", declarou o presidente. Taylor Swift já fez três apresentações no Rio de Janeiro e segue para mais três em São Paulo nesta semana antes de deixar o Brasil.A primeira apresentação da The Eras Tour no País ficou marcada pela morte da fã Ana Clara Benevides, de 23 anos. Apesar de não haver um laudo oficial, uma das suspeitas é de que Ana Clara passou mal em decorrência da alta temperatura registrada na capital fluminense na data.O dia em que Ana Clara morreu registrou uma das temperaturas mais elevadas do ano no Rio, atingindo os 40°C, com sensação térmica perto dos 60 °C em algumas regiões da cidade.