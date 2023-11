Fã de Taylor Swift morre em show no Rio após passar mal dentro do Estádio

Com um público de cerca de 60 mil fãs, o primeiro show da turnê "The Eras Tour" da cantora Taylor Swift no Brasil ficou marcado por uma tragédia na noite desta sexta-feira (17). Ana Clara Benevides, de 23 anos, era fã da artista e morreu antes do início do show que ocorreu no Estádio Nilton Santos no Rio. A informação foi confirmada por familiares.

"Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração em pedaços que eu digo que perdemos uma fã mais cedo antes do meu show", escreveu Taylor a saber da notícia após o show. A cantora disse estar devastada e não ter muitas informações sobre o caso, apenas de que era uma garota "incrivelmente linda e muito jovem".



Segundo Estela Benevides, prima de Ana Clara, a jovem natural de Sonora, no Mato Grosso do Sul, saiu "para realizar um sonho da vida" no Rio de Janeiro e estava muito "animada e feliz". Era a primeira vez da estudante de Psicologia andando de avião.



Ana foi socorrida antes do início do show ao desmaiar na grade em frente ao palco, dentro do Engenhão. Chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.



De acordo com Estela, os pais da jovem saíram de Pedro Gomes (MS) com destino ao Rio nesta madrugada de sábado (18), para levá-la de volta à cidade. "Não da forma como queríamos", disse ao Estadão. "Nossa família está em choque. É inacreditável. (...) Ela deixou uma grande marca na vida das pessoas".



Taylor Swift afirmou em sua nota não estar apta a falar no momento porque se sente mal. "Eu quero dizer agora que eu sinto fundo essa perda em meu coração pela família e amigos dela", disse e continuou: "Essa é a última coisa que eu desejava que acontecesse quando decidimos trazer essa turnê ao Brasil".



Durante o show, em meio à euforia do momento e gritos de "Taylor, eu te amo", antes da notícia de morte da fã, a cantora precisou parar a apresentação para pedir à sua produção que entregasse água para os fãs na plateia. Nas redes sociais, fãs relataram calor extremo, e proibição pela organização do evento de entrada de garrafas de água.



Em vídeos, a produção da cantora aparece entregando copos de água aos fãs que estavam na grade próximo ao palco após solicitação da artista.



A repercussão nas redes sociais atingiu os cinco primeiros lugares dos trending topics do X, antigo Twitter, durante a madrugada. Fãs da cantora pedem 'Justiça Por Ana' e que a empresa organizadora do evento, a Tickets For Fun, distribua água durante os próximos shows.



O Estadão tentou contato com a Tickets For Fun, que produz o show no Brasil, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.



O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse em suas redes sociais que a Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça "vai adotar as medidas imediatas, com a edição de normas emergenciais e notificações, ainda hoje, acerca de ACESSO À AGUA em shows e outros espetáculos públicos". Conforme Dino, também serão adotadas medidas relativas às responsabilidades pelos danos já causados.

"Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - AINDA HOJE - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de ÁGUA para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de calor que o Brasil atravessa. O Código de Defesa do Consumidor exige que os serviços sejam seguros e adequados à SAÚDE.

É inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à agua.", completou o ministro.