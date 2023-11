A partir das 21h, resultados podem indicar futuro presidente argentino

Se encerraram as votações para presidente da Argentina. Às 18h deste domingo (19), se encerraram as eleições entre o candidato peronista de situação e ministro da Economia, Sergio Massa, e o opositor ultralberal Javier Milei. O comparecimento dos argentinos às urnas foi de 76%.



Segundo a Direção Nacional Eleitoral (Dine) da Argentina, um resultado "consolidado e representativo" deve ser divulgado por volta das 21h, três horas após o fechamento das urnas. A própria Justiça Eleitoral do país veda divulgação de resultados anteiores a este período.

"Como no primeiro turno, estimamos que nesse horário poderemos publicar um resultado conslidado e representativo da disputa eleitoral", aifmrou o titular do órgão, Marcos Schiavi, ao Télam, principal agência pública de notícias do País, ligada ao Ministério das Comunicações.



Este resultado prévio trata-se de uma apuração provisória e não tem validez legal. A apuração definitiva com validez legal começa 48 horas após a finalização das eleições.

Matéria feita com informações do jornal argentino Clarín.