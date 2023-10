Entrevista de Milei na Argentina repercute com reclamação, caras e bocas

O ultraliberal Javier Milei se irritou durante uma entrevista a uma TV argentina. As falas e expressões de Milei viralizaram na internet. Milei interrompeu uma entrevista para reclamar de "murmúrios atrás das câmeras". Ele explicava sobre seu plano de governo para fechar o Banco Central.

"É muito difícil conversar com tanta gente falando. São assuntos muito delicados e vejo que eles não param de falar. Se eu cometer um erro eles me destruirão publicamente", disse o candidato ao canal A24.

Nas redes, usuários apontaram que não é possível escutar qualquer barulho no estúdio de TV. Um vídeo que mostra a produção em silêncio repercutiu na internet.

Porém, segundo o comentarista argentino da Radio 10, Jorge Rial, houve, sim, barulhos durante a fala de Milei. "No meio da explicação que Milei estava dando ao vivo, uma mulher começou a falar um pouco mais alto. Por isso ele levantou a voz".

Outros momentos da fala de Milei também repercutiram nas redes, incluindo uma piada considerada machista sobre a conservadora Patricia Bullrich. "Enquanto eles [eleitores de Massa] olham para a senhora na internet, estou com ela em meio aos lençóis".

Patricia, que ficou em terceiro lugar nas eleições argentinas, declarou publicamente apoio a Milei no segundo turno.

Usuários também comentaram sobre o comportamento estranho e gestos de Milei durante a entrevista.

Em outro momento, Milei parece se emocionar após ser questionado sobre adversários que o comparam com Hitler, o líder nazista da Alemanha. O entrevistador chega a perguntar se Milei está chorando.

Segundo turno será realizado no dia 19 de novembro



O governista Sergio Massa e o radical de direita Javier Gerardo Milei vão disputar o segundo turno das eleições na Argentina em 19 de novembro. No primeiro turno, Massa, peronista e atual ministro da Economia, teve 36,68% dos votos. Já o ultraliberal, ficou com 29,98%.

Patricia Bullrich ficou com o terceiro lugar, com 23,83% do total. Juan Scharetii tem 6,78% e Myriam Teresa Bregman, 2,70%.

O desempenho de Massa foi puxado principalmente pelo eleitorado Província de Buenos Aires. Mas foi a pior votação presidencial do peronismo em quatro décadas.