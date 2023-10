Terceira colocada nas eleições, Patricia Bullrich anuncia apoio a Milei

Terceira colocada nas eleições da Argentina, Patricia Bullrich apoiará o radical de direita Javier Milei no segundo turno. O anúncio aconteceu em entrevista na tarde desta quarta-feira (25). Em seu discurso, a candidata derrotada disse que "não pode se manter neutra" na luta para que a economia argentina cresça. Patricia, do bloco conservador de oposição, apoiará Milei na disputa contra o atual ministro da Economia Sergio Massa, marcada para 19 de novembro.

Ela obteve 24% dos votos no primeiro turno, enquanto Milei teve 30%, e Massa, 36%. Nas eleições primárias, ela ficou em segundo lugar, atrás somente de Milei. O candidato governista ficou em terceiro lugar.

Ultraliberal Milei já tinha aberto as portas a Patricia em eventual governo. "Se quiser somar, ela será bem-vinda", disse ele nesta semana. A posição marcou uma virada em relação ao discurso dele durante a campanha, quando acusou a adversária de ter colocado bombas em escolas infantis na década de 1970.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse que o governo acompanha "com interesse" a eleição presidencial na Argentina. "O Mercosul é muito importante, a Câmara acaba de aprovar a entrada da Bolívia no Mercosul, está no Senado agora. Para nós é importante consolidar uma integração na região", disse. Antes, ele já havia dito que uma possível vitória de Milei preocupa o Brasil.

Lula teria prometido ajuda a Massa. Ministro da Economia esteve no Brasil no fim de agosto e se reuniu com o presidente. Na ocasião, o petista teria prometido ajuda ao candidato "para parar a direita", segundo reportagem do jornal argentino La Nación.