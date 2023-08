Incêndios na Grécia são os maiores da história da UE, afirma Comissão Europeia

A União Europeia (UE) afirmou nesta terça-feira (29) que os incêndios ocorridos atualmente na Grécia são "os maiores na história da UE", segundo a Comissão Europeia. Em mensagem no X (ex-Twitter), o braço executivo do bloco informa que há uma grande operação de resgate em andamento da União Europeia no país, com 11 aviões de combate ao fogo, um helicóptero, 407 bombeiros e 62 veículos.

Mais de 600 bombeiros no total trabalhavam para tentar conter o fogo, com alguns dos focos se arrastando por dias. As condições de clima seco no verão local favoreceram as chamas, e autoridades investigam episódios potenciais de incêndio proposital, em alguns dos casos. Mais de 20 mortes relacionadas ao fogo haviam sido registradas na onda de incêndios.