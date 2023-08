Tempestade tropical ganha força enquanto se aproxima da Flórida e pode virar furacão

A tempestade tropical Idalia ganha força e velocidade neste domingo (27) à medida que se move em direção à costa do Golfo da Flórida, e pode atingir o status de furacão de categoria 1 na quarta-feira, disse o Centro Nacional de Furacões. No último sábado, o governador Ron DeSantis já havia declarado estado de emergência para cerca de 30 condados ao longo do Panhandle e outras partes da Flórida.

Idalia passou de uma depressão tropical a uma tempestade tropical no domingo, enquanto se movia sobre partes da Península de Yucatán, no México e no Oeste de Cuba, provocando alertas de enchentes e deslizamentos de terra nos locais. A previsão é de tempestades perigosas, chuvas torrenciais e ventos fortes para a Costa do Golfo e na região de Panhandle, na Flórida. A tempestade deverá permanecer a oeste do arquipélago de Florida Keys.

Também é provável que fortes chuvas atinjam partes do Sudeste dos EUA no meio da semana. Partes da Flórida e do Sul da Geórgia também deverão sofrer precipitações intensas entre a terça e a quarta-feira. Fortes chuvas chegarão às Carolinas do Norte e do Sul na quinta-feira. Ainda são esperadas inundações urbanas em partes da costa Oeste da Flórida, em Panhandle e em partes do Sudeste dos EUA, à medida que a tempestade se dirige para o Norte.

LEIA TAMBÉM: Incêndio florestal em Tenerife força retirada de 26 mil pessoas

As previsões indicam que Idalia não atingirá a força destrutiva do furacão Ian, que chegou à Flórida no final de setembro como uma tempestade de categoria 4 com ventos máximos sustentados de 240 km/h. O furacão causou a morte de ao menos 130 pessoas. Na semana passada, o Sul da Califórnia foi atingido pela tempestade Hilary, alterando o dia a dia das pessoas.