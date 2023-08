Pedro Briones é mais um político assassinado às vésperas das eleições no Equador

Pedro Briones, líder do movimento político fundado pelo ex-presidente do Equador Rafael Correa, foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (14) na província de Esmeraldas. Briones foi morto cinco dias após o , líder do movimento político fundado pelo ex-presidente do Equador Rafael Correa, foi(14) na província de Esmeraldas. Briones foi morto cinco dias após o assassinato de Fernando Villavicencio , candidato à presidência do país, assassinado a tiros na quarta-feira (9) passada.

Luisa González, candidata à Presidência pelo mesmo partido de Briones, lamentou nas redes sociais a morte do correligionário, afirmando que o país vive "sua época mais sangrenta", e criticou o atual governo, do presidente Guillermo Lasso. “O Equador vive sua época mais sangrenta. Devemos isto ao abandono total de um governo inepto e a um Estado tomado pelas máfias. Meu abraço solidário à família do companheiro Pedro Briones, tombado pelas mãos da violência", disse.