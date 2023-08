Presidente do Equador pede apoio do FBI para apurar assassinato de candidato

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, acionou os Estados Unidos por apoio nas investigações do assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio. Lasso disse que solicitou apoio do FBI e que uma equipe deve chegar ao Equador em breve.

Na quarta-feira (9), o presidente decretou estado de exceção no país. Lasso explicou que as Forças Armadas foram mobilizadas em todo o território para garantir a segurança nas eleições. O presidente do Equador também decretou luto oficial de três dias pela morte de Villavicencio e classificou o caso como um "crime político".