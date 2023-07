Cúpula diz que "futuro da Ucrânia está na Otan"

Agências

A cúpula anual da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) começou em Vilna, na Lituânia, com a notícia de que a Turquia concordou em abrir o caminho para que a Suécia se junte a aliança militar. A decisão fez com que o foco do encontro seja a Ucrânia. Aliados da Otan ainda não chegaram a um consenso sobre a melhor forma de continuar apoiando Kiev e de abrir espaço para que a Ucrânia também entre para a aliança militar.