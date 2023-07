Adesão da Ucrânia vira foco de cúpula da Otan e Zelenski aumenta pressão por entrada na aliança

Agência Estado

A cúpula anual da Otan começou em Vilna, na Lituânia, com a notícia de que a Turquia concordou em abrir o caminho para que a Suécia se junte a aliança militar. A decisão fez com que o foco do encontro seja a Ucrânia. Aliados da Otan ainda não chegaram a um consenso sobre a melhor forma de continuar apoiando Kiev e de abrir espaço para que a Ucrânia também entre para a aliança militar.A mudança de posição do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na segunda-feira (10) ocorreu após intensa pressão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros aliados. A decisão permitirá ao democrata proclamar na reunião que, ao invadir a Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, trouxe exatamente o resultado que estava tentando impedir: o aumento da aliança militar em regiões próximas da Rússia.