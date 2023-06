Saiba quem são os cinco passageiros mortos no submarino Titan

Após quatro dias de drama e incertezas, a busca chegou ao fim. As cinco pessoas que embarcaram no submersível Titan em uma viagem turística para visitar os destroços do Titanic foram declaradas mortas nesta quinta-feira (22), depois que equipes de busca encontraram partes do submarino a 500 metros da proa do Titanic, que jaz no leito do Oceano Atlântico a uma profundidade de 3.800 metros desde 1912.

Segundo a Guarda Costeira norte-americana, o Titan implodiu em virtude da "catástrófica perda de pressão interna na cabine". O submersível perdeu contato com o comando remoto em terra que o guiava na expedição rumo ao Titanic no domingo.

Stockton Rush é o diretor-executivo e co-fundador da OceanGate, a empresa privada que opera embarcações submersíveis para exploração e turismo em alto-mar, como a que viajava aos destroços do Titanic. Ele participou do desenvolvimento das embarcações submersíveis da empresa, incluindo o Titan, o submarino que desapareceu.

Hamish Harding é um bilionário fundador e presidente da Action Aviation, uma empresa especializada em serviços de aviação e aeroespaciais. Ele estudou ciências naturais e engenharia química em Cambridge. Harding é aviador e paraquedista.

Shahzada Dawood é vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Engro Corporation, que tem investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologia digital. Ele vive no Reino Unido com a mulher e dois filhos. Suleman Dawood, filho do empresário paquistanês, também morreu no submarino.

Paul-Henry Nargeolet é ex-comandante da Marinha Francesa e considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic. O pesquisador francês ainda era especialista em subaquática e diretor de uma empresa que detém os direitos sobre os destroços do Titanic.