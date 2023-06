Empresa responsável por submarino afirma que passageiros estão mortos

A empresa OceanGate Expeditions, responsável pelo submarino que desapareceu no domingo (18), disse nesta quinta-feira (22) acreditar que as cinco pessoas a bordo do veículo morreram. Mais cedo, a Guarda Costeira dos EUA informou ter encontrado destroços na área onde hoje se estão os esforços de busca pelo submarino Titan, desaparecido desde o último fim de semana.

LEIA MAIS: Guarda Costeira encontra destroços na área de buscas pelo submarino Titan

"Agora acreditamos que nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, infelizmente, foram perdidos. Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam”, disse, em nota, a OceanGate.

Houve uma implosão já que os destroços mostram que a cabine que protegia as pessoas da pressão do mar foi perdida. Ainda é cedo para determinar em qual momento e por qual motivo a embarcação implodiu.

Foram encontrados um cone que ia na frente do submarino, uma parte de frente e uma parte de trás da cabine de pressão. As peças foram encontradas a cerca de 500 metros dos destroços do Titanic, e estavam a uma profundidade de cerca de 4 mil metros abaixo da superfície.

LEIA TAMBÉM: Ruídos subaquáticos são captados em busca por submarino desaparecido há três dias

O mergulho na costa do Canadá com as cinco pessoas a bordo começou às 8 horas no horário local (9h em Brasília) do último domingo (18) e o submersível perdeu contato cerca de 1 hora e 45 minutos depois. A empresa OceanGate, que opera o Titan, informou que tinha reserva de oxigênio para até 96 horas (quatro dias). Além de navios e aeronaves, dois veículos controlados remotamente participaram das buscas no entorno dos destroços do Titanic.