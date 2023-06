Papa Francisco conversa sobre a paz no mundo com Lula

O Papa Francisco e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversaram nesta quarta-feira (21), sobre a situação política na América Latina. A informação consta em comunicado oficial divulgado pelo Vaticano, após a audiência entre eles. Outro tema foi a guerra na Ucrânia e as iniciativas de mediação da paz que ambos propõem. Os líderes discutiram ainda a proteção da Amazônia, o combate à pobreza e ações da Igreja Católica no Brasil.

Francisco já recebeu a visita do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e enviou um representante a Kiev. Moscou acenou positivamente e disse que o presidente Vladimir Putin aprecia a posição "equilibrada" do papa e se dispôs a receber um membro da Cúria Romana.

"Houve uma troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica da região e foram abordados alguns temas de interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito às populações indígenas e a proteção do meio ambiente", informou um boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Além do papa, o presidente Lula conversou com o arcebispo Edgar Parra Peña, secretário de Estado substituto para Assuntos Gerais. Ele fez a função de chanceler da Santa Sé. "Durante os encontros cordiais, manifestou-se o apreço pelas boas relações entre o Brasil e a Santa Sé, destacando-se a colaboração harmoniosa entre a Igreja e o Estado em prol da promoção dos valores morais e do bem comum", disse o Vaticano.

A repressão à presença da Igreja Católica na Nicarágua era parte da agenda prioritária para a conversa do pontífice com Lula. A Santa Sé não tem mais um núncio apostólico, representante diplomático do Papa, no país da América Central, governado pelo ditador Daniel Ortega.

Além disso, preocupam Francisco as situações de outros dois governos autoritários com os quais Lula mantém laços próximos, Cuba e Venezuela, com restrição a direitos humanos e políticos de opositores.

Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, trocaram presentes com Francisco. Entre os itens presenteados, estão uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, uma gravura da Sagrada Família e uma pequena escultura de bronze. Os presentes são uma tradição de visitas oficiais e foram trocados ao fim da reunião entre Lula e o papa, descrita pelo Vaticano como "uma conversa positiva pela paz no mundo".

O Papa se reuniu na véspera com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel. O líder da ilha comunista conversará agora com Lula em Paris, na França. Nesta quinta (22), o presidente brasileiro se reunirá com o presidente da França, Emmanuel Macron, em Paris, e fará o discurso de encerramento do evento Power Our Planet, a convite da banda Coldplay. O evento será realizado no Campo de Marte, em frente à torre Eiffel.