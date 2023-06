Em Roma, Lula será peça no xadrez do Papa Francisco pela paz no Leste Europeu

O encontro do Papa Francisco com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (20), no Vaticano, é parte de uma série de passos do líder católico na tentativa de posicionar a Santa Sé como facilitadora de conversas que possam promover tratativas pela paz na Guerra da Ucrânia.

Depois de enviar o cardeal italiano Matteo Zuppi a Kiev no começo deste mês, o Papa estaria preparando a replicação do mesmo movimento na outra ponta, com uma viagem de seu assistente a Moscou.

Como parte da operação, tanto Lula quanto o líder de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que tem audiência nesta terça-feira com o Papa, são vistos como nomes que mantêm canais de contato com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que poderiam abrir o caminho de Zuppi até expoentes do Kremlin.

O brasileiro desembarcou nesta terça-feira em Roma, onde também se reunirá com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e o prefeito da capital, Roberto Gualtieri, do Partido Democrático, de centro-esquerda. Lula agendou, de última hora, um encontro com a primeira-ministra Giorgia Meloni, de ultradireita, para esta quarta.

Além de temas ligados a questões ambientais e sociais, o principal assunto na pauta de Lula e Francisco deverá ser o conflito no Leste Europeu. Ambos afirmam buscar consenso entre outros países que levem a negociações pela paz, apesar de Volodimir Zelensky ter jogado água fria na iniciativa.

Após o encontro com o pontífice, nesta quinta-feira (22), o presidente participará da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris. Entre os assuntos na agenda bilateral está a aprovação, na semana passada, pela Assembleia Nacional da França de uma resolução contra a ratificação do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul.

Lula também afirmou que pretende discutir com o presidente da França, Emmanuel Macron, esta resolução. Ele ainda voltou a criticar o dispositivo acrescido pelos europeus ao tratado que impõe sanções ao Mercosul em caso de descumprimento de cláusulas.

Ainda na capital francesa, Lula fará o discurso de encerramento do evento Power Our Planet, a convite da banda Coldplay. O evento será realizado no Campo de Marte, em frente à torre Eiffel.