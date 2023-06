CR7 decide em 200º jogo, e Portugal bate Islândia nas Eliminatórias da Euro

A seleção de Portugal venceu a Islândia por 1 a 0, nesta terça-feira (20), em Reykjavik, pela quinta rodada da Eliminatórias da Eurocopa. O gol da vitória foi marcado por Cristiano Ronaldo, aos 46 minutos do segundo tempo. Esse foi o jogo de número 200 de CR7 por sua seleção.

Com o triunfo, Portugal mantém os 100% de aproveitamento e segue líder do Grupo J, com 12 pontos. A Eslováquia aparece em segundo, com dez. Já a Islândia ocupa o quinto lugar, com três pontos, à frente apenas de Liechtenstein, que está zerado.

A Islândia conseguiu se segurar a pressão de Portugal no primeiro tempo. Willumson foi expulso aos 36 minutos da segunda etapa e deixou a equipe da casa com um a menos.

Em vantagem numérica, Portugal aumentou a intensidade e Cristiano Ronaldo marcou nos acréscimos. Ele completou uma escorada de cabeça de Gonçalo Inácio.

A seleção portuguesa vem confirmando o favoritismo para se classificar à Euro de 2024 com a campanha perfeita até então. São duas vagas em cada grupo.