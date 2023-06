À espera de Ancelotti, seleção brasileira perde de virada para Senegal

Nesta terça-feira (20), o Brasil saiu derrotado em confronto com a seleção de Senegal, pelo placar de 4 a 2, em um jogo movimentado e com chances claras para ambos os lados. No estádio Alvalade, na cidade de Lisboa, em Portugal, a equipe canarinho saiu na frente, com um gol de Paquetá, mas sofreu a virada. Diallo, Marquinhos (contra) e Mané, duas vezes, marcaram pela equipe africana. O próprio defensor brasileiro tentou se redimir depois e descontou.

O encontro foi apenas o segundo entre brasileiros e senegaleses. No primeiro, também em amistoso, as duas seleções empataram por 1 a 1, em 2019. O confronto desta terça foi o último compromisso da seleção brasileira antes do início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em setembro, o Brasil enfrentará a Bolívia, em casa, e o Peru, fora. Até lá, é esperado que o nome de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, seja confirmado como novo técnico da equipe.

Embora não haja até o momento uma confirmação por parte da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a entidade tem um acordo verbal com o treinador italiano para que ele assuma o comando após o término de seu contrato com o clube da Espanha, em junho de 2024. O treinador, caso confirmado, inicia seu trabalho depois de seis das 18 rodadas das Eliminatórias, além de ao menos mais uma janela de Datas Fifa para amistosos, entre 18 e 26 de março.