Marinha dos EUA tem 2 dias para encontrar submarino desaparecido com turistas

Jason Frederick, capitão da Guarda Costeira dos Estados Unidos, informou que o submarino que desapareceu com turistas que foram ver os destroços do Titanic no Atlântico Norte, no último domingo, tem cerca de 40 horas de oxigênio, o que implica em menos de dois dias para que a Marinha possa resgatar os tripulantes com vida.

LEIA MAIS: Submarino some no mar com turistas que foram ver o Titanic



O submersível desaparecido tem 96 horas de oxigênio, mas pelos cálculos da Guarda Costeira restam apenas 40 horas de oxigênio. Os cálculos foram feitos pelas autoridades norte-americanas e repassados por Jason Frederick em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

O capitão destacou que não é possível determinar se a quantidade de oxigênio restante no submersível é necessário para resgatá-los com vida, caso o submarino seja localizado a tempo. Entretanto, Jason ressaltou que estão "fazendo todos os esforços".

Frederick disse que o submersível deve estar a uma distância de 1.500 quilômetros da costa e em uma extensão de 26 mil quilômetros quadrados entre os Estados Unidos e o Canadá, o que dificulta as buscas para o resgate. "É uma operação que leva tempo e precisa de muita coordenação", afirmou.

A Marinha norte-americana destacou que a operação de buscas começou a ser montada tão logo a Guarda Costeira foi notificada do desaparecimento. "Desde domingo estamos coordenando essas buscas com a Marinha americana, a Guarda Nacional, em uma área de 26 mil quilômetros quadrados entre EUA e Canadá."

A embarcação Titan submergiu com turistas que queriam ver os destroços do Titanic no Atlântico Norte. O barco de apoio na superfície, o quebra-gelo Polar Prince, perdeu contato com ele cerca de uma hora e 45 minutos mais tarde, segundo a Guarda Costeira dos EUA. O submersível foi dado como desaparecido a cerca de 700 quilômetros ao sul de São João da Terra Nova, capital da província canadense de Terra Nova e Labrador, na área onde ocorreu o naufrágio do Titanic, em 1912.

A empresa privada OceanGate Expeditions oferece o passeio de mais de duas horas ao custo de US$ 250 mil por pessoa (R$ 1,2 milhão).