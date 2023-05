Ron DeSantis anuncia entra na briga com Trump como pré-candidato dos Republicanos

O governador da Flórida, Ron DeSantis, 44 anos, finalmente anunciou que é pré-candidato à presidência dos Estados Unidos na eleição de 2024. Mas, ao contrário dos adversários, não o fez em um comício cercado por apoiadores. E sim em uma transmissão ao vivo no Twitter, onde estão menos de um quarto dos americanos, apenas por áudio, junto do bilionário dono da plataforma, Elon Musk.

Uma transmissão recheada de falhas técnicas, com microfones com ecos, longos períodos de silêncio e falhas que fechavam os aplicativos de celular - o moderador, David Sacks, afirmou que isso se deu devido à quantidade de pessoas na transmissão.

A primeira tentativa, com mais de 600 mil pessoas, durou mais de 20 minutos e DeSantis nem chegou a conseguir falar. Na segunda vez, com cerca de 100 mil pessoas acompanhando, o governador conseguiu fazer o aguardado anúncio.

O presidente, Joe Biden, brincou e publicou o site para doações de campanha e escreveu: "este link funciona". As falhas também viraram piada entre apoiadores de Donald Trump na plataforma.

Agora, DeSantis entra com a bênção de Musk na corrida pela indicação do Partido Republicano à Casa Branca no ano que vem, após meses de expectativa, e formaliza a disputa com Trump, favorito até agora.

O anúncio foi feito no mesmo Twitter que serviu de plataforma para Trump durante seu mandato como presidente (2017-2021), expulsou o republicano após a invasão do Capitólio e o reabilitou recentemente, já sob os desígnios de Musk - ainda que Trump tenha esnobado o ato e não tenha retornado à rede social.