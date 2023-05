Senador republicano Tim Scott anuncia candidatura à presidência em 2024

O senador republicano Tim Scott, da Carolina do Sul, lançou sua campanha presidencial nesta segunda-feira (22), oferecendo uma mensagem otimista que espera poder contrastar com as duas figuras que usam a combatividade política para dominar as primárias do Partido Republicano: o ex-presidente Donald Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis.

Scott, o único republicano negro do Senado, fez o anúncio em sua cidade natal, North Charleston, na Southern University. "Nosso partido e nossa nação estão em um momento de escolha. Vitimização ou vitória? Queixa ou grandeza?", disse ele. "Eu escolho liberdade, esperança e oportunidade."

Scott afirmou que o Partido Republicano precisa de um candidato que possa energizar mais do que apenas a sua base. Ele frequentemente denunciou os democratas por levantarem o que ele chama de falsas queixas sociais e políticas. Mas oferecer tais sentimentos sobre o Partido Republicano pode ser uma alternativa a Trump, que há anos repete mentiras sobre como lhe foi negado um segundo mandato por fraude generalizada que não ocorreu durante a eleição presidencial de 2020.

DeSantis, por sua vez, empurrou a Flórida para a direita ao defender novas restrições controversas ao aborto, aos direitos LGBTQ e ao tentar limitar o poder corporativo da Disney, um dos interesses comerciais mais poderosos de seu Estado.

LEIA TAMBÉM: Biden faz primeira visita como presidente dos EUA à fronteira com o México

Scott entra na corrida de 2024 com mais dinheiro disponível do que qualquer outro candidato presidencial na história dos Estados Unidos, com US$ 22 milhões que sobraram da campanha no final de 2022, e que ele pode transferir para apoiar a candidatura à presidência.

É dinheiro suficiente para manter Scott no ar com anúncios de TV contínuos, em Estados com votação antecipada, até o primeiro turno de votos no ano que vem, segundo a sua equipe.