Incêndio que matou 19 na Guiana foi causado de forma proposital por estudante

O incêndio que matou 19 menores de idade em um dormitório estudantil em Mahdia, na Guiana, no início desta semana, foi causado por uma estudante, informou o prefeito do município. David Adams se recusou a dar informações sobre a situação da aluna, que também ficou ferida.

Outras autoridades, como o conselheiro de Segurança Nacional Gerald Gouveia, porém, confirmaram que a menina, de 14 anos, está internada em um hospital. Ele afirmou que a estudante estava chateada por ter seu celular confiscado no colégio, o que teria ocorrido por ela manter um relacionamento com um homem mais velho, cuja idade não foi divulgada à imprensa.

Ela teria ameaçado incendiar o dormitório que compartilhava com outras colegas e, depois, ateou fogo em um banheiro. A chamas teriam se espalhado rapidamente no prédio de madeira, onde as meninas estavam trancadas para evitar que saíssem durante a noite.

A adolescente deve receber alta do hospital ainda nesta semana, segundo afirmou o conselheiro guianês, e, depois, deve ser levada para a detenção juvenil. No incêndio também ficaram feridas outros vinte menores de idade, a maioria indígenas.

Outras autoridades foram mais cautelosas ao detalhar as descobertas da investigação. À agência AFP o comissário de polícia Clifton Hicken disse que tudo indica que o incêndio foi "iniciado de forma proposital", mas que exames de DNA ainda estão sendo feitos e terão os resultados divulgados nos próximos dias.

Questionada pela Reuters sobre o fato de as instalações não serem equipadas com um sistema de alarme de incêndio moderno e os alunos não terem treinamento para episódios do tipo, a ministra da Educação Priya Manickchand afirmou que uma investigação está em andamento e que o objetivo é trazer melhorias para o setor educacional.