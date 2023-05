América Latina é onde desejo de emigrar mais cresceu em 10 anos

Em 2022, cerca de 1,2 bilhão de pessoas gostariam de deixar de maneira definitiva o país onde moram se pudessem, de acordo com amplo estudo do Instituto Gallup. O número corresponde a 15% da população mundial - hoje mais de 8 bilhões de pessoas.

O percentual aumentou três pontos em comparação à pesquisa anterior, feita em 2011. A vontade de emigrar é maior entre os que moram na África Subsaariana (36%), na América Latina e no Caribe (31%) e no Oriente Médio e no Norte da África (29%) - as três regiões onde esse desejo mais aumentou nos últimos 12 anos, com destaque para América Latina e Caribe, onde a diferença é de 13 pontos percentuais.

No outro extremo, a Ásia concentra as regiões onde as pessoas menos têm vontade de emigrar. No Leste Asiático, apenas 4% da população deseja migrar, percentual mais baixo do planeta. Em 2011, eram 7%. O Gallup ouviu cerca de 127 mil pessoas, de 15 anos ou mais, em 122 países. A margem de erro do estudo é de 1 ponto percentual.

Segundo a pesquisa, outras duas regiões do planeta tiveram redução no desejo de migrar ao longo desses anos. Na União Europeia, o desejo diminuiu quatro pontos percentuais e, em 2022, chegou a 16%, enquanto na chamada Comunidade dos Estados Independentes, formada pelos países da ex-União Soviética, a redução na comparação com 2011 foi de três pontos, chegando a 12% em 2022.

Se comparada a 2021, porém, a redução foi de nove pontos percentuais. Pouco antes de tropas russas invadirem o território ucraniano e darem início ao conflito que é a maior crise de segurança da Europa desde a Segunda Guerra, 21% da população da Comunidade dos Estados Independentes desejava emigrar.

A Guerra da Ucrânia forçou milhões de pessoas a mudarem de país, gerando mais de 8 milhões de refugiados na Europa, e a se deslocarem internamente, situação em que hoje estão mais de 5 milhões de pessoas dentro na Ucrânia, segundo a ONU.

A combinação desemprego-desencanto também marca as outras duas regiões em que o desejo de migrar mais cresceu no período. A África Subsaariana e a área que engloba Oriente Médio e Norte da África são onde as taxas de desemprego batem recordes no planeta e, no caso da região do Magreb, onde as promessas da Primavera Árabe acabaram em boa parte convertidas em instabilidade política e autoritarismo.

O Gallup fez também um levantamento de quais são os destinos mais desejados entre aqueles que querem emigrar, e os Estados Unidos são os mais citados, com 17% das menções das pessoas que desejam mudar de país. Em seguida, estão Canadá (9%), Alemanha (5%) e França (4%), empatada no quarto lugar com Espanha e Austrália.