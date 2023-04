Greve em aeroportos da Alemanha cancela voos em Berlim e Hamburgo

Funcionários de aeroportos em Berlim e Hamburgo realizaram paralisações nesta segunda-feira (24), em uma disputa em andamento por causa de aumentos salariais, levando ao cancelamento de voos nas duas cidades da Alemanha.

Em Berlim, todas as 220 partidas e 70 das 240 chegadas de voos foram canceladas, informou a agência de notícias local DPA. Já o aeroporto em Hamburgo anunciou no início do dia que 50 das 160 partidas haviam sido canceladas, após aviso dado pouco antes pelo sindicato ver.di. As paralisações começaram às 3h30min (hora local) e iriam durar até meia-noite.

O sindicato quer elevar a pressão sobre empregadores na negociação de bônus para horas especiais de trabalho, por exemplo nos fins de semana, e para as regras de pagamento de hora extra.

No fim de semana, autoridades do governo alemão a sindicatos trabalhistas chegaram a um acordo sobre pagamentos para mais de 2,5 milhões de trabalhadores do setor público, o que encerrou uma prolongada disputa. O acordo, porém, não incluiu funcionários de aeroportos.