Aeroporto de Porto Alegre conquista prêmio Aviação + Brasil 2023

O Porto Alegre Airport foi o vencedor do prêmio Aeroporto + Brasil 2023 - Satisfação Geral do Passageiro, na categoria 5 a 10 milhões passageiros/ano.A premiação é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), para reconhecer os resultados alcançados na Pesquisa de Satisfação de Passageiros, conduzida todos os meses nos 20 principais aeroportos do país desde 2015, e em mais 41 aeroportos regionais desde 2022.A edição de 2023 teve 14 categorias e contou com uma cerimônia na manhã desta terça-feira (18), em Brasília, para reconhecer os ganhadores. Sabine Trenk, CCO/COO da Fraport Brasil, recebeu a homenagem em nome da Fraport Brasil, que comanda as operações no aeroporto desde 2018, e do Porto Alegre Airport.