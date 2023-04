Trump vai se apresentar à Justiça e prepara circo midiático nesta terça-feira

Donald Trump já está em Nova York para ouvir a acusação que o transformará no primeiro ex-presidente dos EUA réu por um caso criminal. Após passar a noite na Trump Tower, o republicano deve se apresentar no começo da tarde desta terça-feira (4) ao tribunal, "acredite ou não", escreveu ele em rede social, onde também registrou em letras maiúsculas que o processo se trata de interferência nas eleições do ano que vem, às quais já anunciou sua pré-candidatura.

Só então deve-se saber de quais crimes Trump é acusado no caso que envolve a compra do silêncio da atriz pornô Stormy Daniels durante a eleição de 2016. Ela recebeu US$ 130 mil de advogados do então candidato para não revelar um suposto affair com ele, e os gastos foram lançados como "despesas jurídicas", no que seria uma maquiagem de gastos de campanha, segundo investigações.



Trump terá suas impressões digitais colhidas, e, até aqui, ainda existe um debate sobre se será preciso tirar uma foto oficial como suspeito. Se ela for feita, porém, não deve ser divulgada oficialmente e só viria a público com um vazamento - desde 2019 Nova York deixou de tornar públicas imagens do tipo.

Legalmente, Trump estará detido e não pode deixar o tribunal até que seja liberado. Mas, como o caso não envolve um episódio de violência, a chance de que ele permaneça preso é praticamente nula. Assim, o republicano deve voltar à Flórida assim que a burocracia for concluída.

O ex-presidente pretende usar o indiciamento a seu favor na corrida à Casa Branca, mas até aqui não há sinais claros sobre se o plano será útil. Pesquisa desta segunda da CNN apontou que 60% dos americanos dizem aprovar o indiciamento.