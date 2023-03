Garis encerram greve em Paris e iniciam coleta de quase 7 mil toneladas de lixo das ruas

A falta de limpeza em Paris com a greve dos garis se tornou um símbolo de resistência francesa contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron. A paralisação chegou ao fim nesta quarta-feira (29), e os trabalhadores do setor começaram a retirada de 6,6 mil toneladas de lixo das vias públicas acumulados durante três semanas.

Point de situation sur la collecte des déchets : ce matin, toutes les bennes sont sorties des garages soit 137 bennes. C’est 25% de plus qu’un mercredi normal.https://t.co/y2gKbdpEp5 — Paris (@Paris) March 29, 2023

Franceses também estão preocupados com a violência nos protestos

A decisão de suspender a paralisação foi tomada pela poderosa central sindical francesa Confederação Geral do Trabalho (CGT). Segundo o jornal francês Le Monde, até terça-feira, o 23º dia da greve, havia cerca de sete mil toneladas de lixo não coletados, em comparação com dez mil toneladas na sexta-feira passada.No entanto, o sindicato garantiu ao Le Monde que o fim da greve não representa o final dessa reivindicação. Já que alguns coletores de lixo voltaram a trabalhar, o sindicato decidiu encerrar a paralisação para coordenar um retorno com ainda mais adesão. A intenção é "entrar em greve novamente, com mais força".Embora os residentes de Paris concordem com o propósito da paralisação, o fim da greve dos lixos é motivo de alívio. Além do mau cheiro, o acúmulo de lixo também atraia ratos e insetos. "É bom que o lixo seja recolhido. É muito antissanitário, e alguns residentes já têm problemas com ratos. Pode ser perigoso ficar tempo demais assim", disse o artista Gil Franco, 73 anos, à Associated Press.O perfil oficial da cidade de Paris publicou no Twitter que, na manhã desta quarta-feira, 137 caçambas saíram das garagens para iniciar a coleta de lixo. "Isso é 25% a mais do que uma quarta-feira normal", comparou o perfil.