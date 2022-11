Ucrânia prepara retirada de milhões de pessoas após ataques da Rússia à rede de energia

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), espera-se que até três milhões de ucranianos deixem suas casas neste inverno. Conforme a Rússia investe em sua estratégia de utilizar o inverno do Hemisfério Norte como arma de guerra, a Ucrânia prepara a retirada de milhões de civis das regiões do sul, onde ataques a infraestruturas básicas de energia e água podem colocar em risco a vida dos ucranianos quando as temperaturas ficarem abaixo de zero. O governo já começou as retiradas na recém-recuperada Kherson e pretende fazer o mesmo em Mikolaiv.

Depois de sofrer importantes derrotas em ofensivas ucranianas que retomaram parte dos territórios do leste e do sul, incluindo a perda de Kherson que estava ocupada desde o início da guerra, a Rússia tem direcionado os seus ataques à rede elétrica e outras instalações críticas da Ucrânia. Os ataque têm provocado apagões generalizados e forçou o governo a programar interrupções de energia, mas conforme o inverno se aproxima, os temores de cortes prolongados de eletricidade, água e aquecimento aumentam.

Irina Vereshchuk, vice-primeira-ministra da Ucrânia, disse em um comunicado no Telegram que o governo começou a ajudar os residentes a deixar Kherson e pelo menos um trem já partiu da cidade na noite de segunda-feira (21). O governo também está planejando ajudar a retirar os moradores de Mikolaiv, outra cidade com eletricidade e infraestrutura de aquecimento prejudicadas. Vereshchuk pediu que pessoas vulneráveis, incluindo idosos e aqueles com mobilidade reduzida, aproveitem a oferta do governo de transporte e abrigo gratuitos.

Embora as autoridades locais estimem que apenas cerca de 80.000 pessoas permaneçam em Kherson - bem abaixo da população pré-guerra, de cerca de 250.000 - algumas começaram a retornar à cidade. Um fluxo constante de tráfego em direção a Kherson foi visto ao entardecer de domingo. Mas o inverno pode ser difícil, em Kherson e além.

Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, expressou grande preocupação com os próximos meses. "O tempo frio pode matar", disse ele. O próximo inverno, acrescentou, "será sobre sobrevivência". Dez milhões de ucranianos estão atualmente sem eletricidade, e metade da infraestrutura de energia do país está danificada ou destruída, disse Kluge.

A OMS espera que entre dois milhões e três milhões de ucranianos deixem suas casas em busca de calor e segurança neste inverno, disse Kluge. Não ficou claro, porém, se este número se refere a pessoas que devem deixar o país ou seguirão para outras partes da Ucrânia.

Mais de 7,8 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia como refugiados desde fevereiro, de acordo com a agência de refugiados das Nações Unidas, o maior deslocamento de pessoas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Milhões de outros fugiram de suas casas, mas permaneceram no país.

Os hospitais também estão enfrentando a ameaça adicional de escassez de energia, disse Kluge. A dificuldade que os moradores terão de acessar serviços de saúde confiáveis aumentou a preocupação da OMS com a disseminação do coronavírus e da gripe sazonal neste inverno.