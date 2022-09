Turistas começam a se agrupar em frente a Buckingham à espera de notícias da Rainha

O Palácio de Buckingham, em Londres, já registra movimentação de pessoas nesta quinta-feira (8) esperando por notícias da Rainha Elizabeth II. A monarca foi colocada sob cuidados médicos e está em acompanhamento no Palácio de Balmoral, na Escócia, onde se encontrava desde julho.

Segundo a BBC, alguns turistas foram vistos chorando em frente a Buckingham. Jornalistas, fotógrafos e equipes de TV já estão no local. Há poucos meses, a Rainha apareceu na sacada do Palácio acenando para o público nas comemorações do jubileu do seu reinado.

Os membros da família real foram chamados para ficar com a monarca e alguns já chegaram ao local. A troca da guarda em Londres foi suspensa nesta quinta.

O Palácio de Buckingham só se pronunciará novamente quando toda a família real estiver em Balmoral.