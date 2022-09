Troca da guarda de Londres é cancelada devido ao estado de saúde da Rainha

Atualizada às 13h09min

A cerimônia da troca da guarda no Palácio de Buckingham, em Londres, foi suspensa nesta quinta-feira (8) após a rainha Elizabeth II ser colocada sob cuidados médicos . Um funcionário instalou uma placa com a frase "Sem cerimônia de troca da guarda hoje" em frente ao Palácio.

Os médicos da Rainha expressaram preocupações com a saúde da monarca, que tem 96 anos. A informação foi divulgada pela própria Casa Real britânica nas redes sociais. Elizabeth, que está no poder há 70 anos, está sendo acompanhada pelos médicos e está "confortável" no Palácio de Balmoral, na Escócia.

Os familiares foram convocados para acompanhar a Rainha. Os príncipes Charles, Camilla e a princesa Anne já chegaram a Balmoral, assim como os netos William e Harry. Inicialmente, havia sido informado que a esposa de Harry, Meghan, estaria acompanhando, mas segundo a BBC noticiou depois ela não viajou para a Escócia.

Segundo a BBC, a saúde da monarca se deteriorou nos últimos meses. Embora na terça-feira (6) Elizabeth tenha se encontrado com a recém-empossada primeira ministra britânica Liz Truss, a saúde da monarca se deteriorou nas últimas 48 horas, preocupando os médicos.

"O país inteiro está profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham. Os meus pensamentos - e os pensamentos de todos do Reino Unido - estão com Nossa Majestade, a rainha, e sua família neste momento", postou no Twitter Truss.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

