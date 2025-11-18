Presidência da COP30 cria grupos de trabalho e tenta destravar acordos

Uma força-tarefa de negociadores e ministros foi criada nesta segunda e derradeira semana de COP30 em Belém do Pará. O anúncio, feito na segunda-feira pelo presidente desta edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o embaixador André Corrêa do Lago, representa um esforço extra para avançar na discussão de temas sobre os quais ainda não se alcançou consenso entre os países para que passem a integrar a agenda de ação - o consenso é uma exigência para os acordos da COP.

Quatro temas, chamados de “Mutirão de Belém”, estão em destaque: ampliação das metas climáticas declaradas por cada país nas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês); financiamento por parte dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento; medidas unilaterais de comércio (imposição de tarifas); e transparência. A intenção com o desmembramento destes itens do debate geral é não travar a parcela de temas sobre os quais há acordo - ao todo, a Agenda de Ação da COP30 tem cerca de 145 itens.

Na noite de domingo, Lago enviou um comunicado às partes sobre a nova metodologia adotada, em que parte das medidas serão apresentadas nesta quarta-feira, dia 19, e a segunda parte na sexta-feira, 21, data prevista para o encerramento da Conferência. "Aceleremos o ritmo, superemos as divisões e foquemos não no que nos separa, mas no que nos une em propósito e humanidade", diz um trecho da carta do embaixador, conforme divulgado pela Agência Brasil.

Também não há definição sobre o tema da adaptação climática. Ainda conforme a agência de notícias, o texto-base elaborado na semana passada aponta para a adoção de 100 indicadores, mas ainda há resistência de países árabes e africanos, que defendem estender o trabalho técnico e postergar a decisão final para 2027.