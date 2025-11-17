Ônibus híbrido elétrico e à etanol: tecnologia brasileira é apresentada na COP30

Tem tecnologia brasileira na linha de frente das soluções globais para a redução na emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Sendo o setor de transportes um dos principais poluentes, especialmente no espaço urbano, é esperada contribuição equivalente na mitigação. E a empresa gaúcha Marcopolo, que há tempos assumiu a responsabilidade de fazer parte da solução, apresentou na COP30 sua mais nova proposta: o primeiro ônibus híbrido elétrico/etanol.

CEO da Marcopolo, André Armaganijan Com propulsão elétrica, o veículo utiliza o etanol – biocombustível de referência no Brasil – para abastecer. "Ele é neutro em carbono porque o processo de produção da cana absorve o CO₂ e a pequena queima que acontece não é maior do que toda a absorção por parte da cana", explicou à Coluna o. O mesmo vale para outras fontes de etanol, como milho, sorgo ou trigo. O veículo está em fase de teste. A expectativa é que esteja nas ruas a partir de 2026.

A aposta da Marcopolo surge para responder um gargalo na eletrificação da frota do transporte coletivo nas cidades brasileiras: a falta de infraestrutura para a recarga. "O ônibus híbrido a etanol traz essa alternativa: não precisa de uma infraestrutura de recarga, utiliza o etanol para carregar as baterias", destaca o CEO. Ou seja, é uma solução viável para os municípios brasileiros e de rápida implementação.

Também na COP30 a empresa apresentou um micro-ônibus movido a biometano e gás natural, que reduz em até 84% as emissões de gases de efeito estufa. O executivo da Marcopolo destaca que a iniciativa "tira da atmosfera gases que estariam sendo emitidos e colocam no motor para justamente evitar uma segunda emissão de um motor à combustão".

Conferência do Clima em Belém do Pará



Jornal do Comércio – Na palestra você citou a contribuição que o setor de transportes pode dar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Como se dá isso? Na, Armaganijan participou de um debate sobre transporte público e descarbonização, parte da programação da Casa C.A.S.E., iniciativa articulada por Bradesco, Itaúsa, Itaú, Marcopolo, Natura, Nestlé e Vale que destaca o setor privado brasileiro como articulador de soluções para os desafios relacionados a clima, natureza e pessoas. Confira a seguir a entrevista que o CEO da Marcopolo concedeu ao JC durante a COP30.

André Armaganijan – Grande parte das emissões globais do setor de transporte é referente ao transporte terrestre. E quando a gente olha para um ônibus, diversas soluções hoje estão disponíveis no mercado. Tem soluções de carbono zero, como é o exemplo do ônibus elétrico, e algumas soluções inovadoras, como a que a gente trouxe para a COP30.

JC – Quais?

Armaganijan – Nós apresentamos um micro-ônibus a biometano. Imagina, ele utiliza as emissões de gases, sejam animais, vegetais ou até de resíduos industriais. É interessante porque tira da atmosfera gases que estariam sendo emitidos e colocam no motor para justamente evitar uma segunda emissão de um motor à combustão. E a principal novidade é o ônibus híbrido a etanol (e elétrico). Ele é neutro em carbono porque o processo de produção da cana absorve o CO₂ e a pequena queima que acontece não é maior do que toda a absorção por parte da cana.

JC – Como funciona?

Armaganijan – É um motor que serve como gerador. O motor a etanol não é o responsável pela propulsão, pelo trem motriz. O ônibus é movido por um motor elétrico com baterias. Mas esse motor a etanol serve como um gerador para recarregar as baterias. E por que usar um motor como esse? Porque o que percebemos no processo de acelerar a descarbonização e trazer a solução elétrica como alternativa, é que a infraestrutura de recarga é um dos gargalos, com algumas cidades querendo acelerar o processo de eletrificação e tendo a indisponibilidade de energia para carregar esses ônibus. Então, o ônibus híbrido a etanol traz essa alternativa: não precisa de uma infraestrutura de recarga, utiliza o etanol para carregar as baterias.

JC – Qual a importância de inovações como esta?

Armaganijan – O que vemos, de uma forma geral, é que a indústria tem trazido diversas soluções. Tenho visto aqui na COP, não só no caso da Marcopolo, mas outras empresas apresentando soluções importantes para o mercado. O transporte emite, mas tem soluções disponíveis para acelerar esse processo e diminuir a quantidade de emissões. É algo disponível para ser praticado de forma imediata e tem um impacto gigante.

JC – O ônibus híbrido está circulando em alguma cidade?

Armaganijan – Não. O ônibus híbrido é muito novo e estamos apresentando aqui no Pará. É uma solução urbana, mas está em processo de testes. Estamos trabalhando de forma muito intensa para tê-lo disponível no próximo ano.

Ônibus híbrido elétrico/etanol foi apresentado pela Marcopolo na COP em Belém C.A.S.E./DIVULGAÇÃO/JC

JC – A Marcopolo também está produzindo trens elétricos. Como eles entram contribuem para a descarbonização do setor de transporte?

Armaganijan – Nós vemos o trem como uma solução alternativa e complementar ao ônibus, são modais que se complementam e se interconectam. Lançamos uma linha turística no Sul do Brasil, depois levamos uma solução para o Chile e ganhamos também um processo para Teresina. É um projeto relativamente novo da empresa, mas é mais uma forma (de contribuir). Quando tiramos pessoas do transporte individual e levamos para um transporte público massivo, sem dúvida, estamos trabalhando em prol da diminuição da emissão de poluentes.