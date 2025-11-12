Exposições, palestras e aberta ao público: como é a Zona Verde da COP30

Uma vez por ano, representantes de todos os países que formam a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima se reúnem para discutir as ações que devem ser implementadas para alcançar a meta de frear o aquecimento global. Os debates ocorrem na Zona Azul, em mesas de negociação compostas por pessoas indicadas pelos governos de cada país - os negociadores.

Paralelamente às mesas de negociação, organizações da sociedade, empresas e governos participam da Conferência do Clima para apresentar suas ações, buscar inspirações, trocar ideias e contatos. O espaço para isso é a Zona Verde (Green Zone), que é aberta ao público e não tem restrições de circulação.