Acesso controlado e segurança da ONU: como é a Zona Azul da COP30

Uma vez por ano, representantes de todos os países que formam a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima se reúnem para discutir as ações que devem ser implementadas para alcançar a meta de frear o aquecimento global.

Os debates ocorrem em mesas de negociação compostas por pessoas indicadas pelos governos de cada país - os negociadores. Estes são os responsáveis por tomar as decisões, respaldando os interesses da Nação que representam. Há também participantes ligados à sociedade civil organizada, empresas ou outros grupos de interesse, que acompanham as negociações como observadores.

Estes encontros são realizados na Zona Azul (Blue Zone), onde também ficam os pavilhões nacionais. A imprensa previamente credenciada também pode circular por essa área. Com apoio da segurança do país-sede, o acesso a esta área é controlado por equipes da ONU.