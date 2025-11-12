Porto Alegre,

Publicada em 12 de Novembro de 2025 às 21:25

Acesso controlado e segurança da ONU: como é a Zona Azul da COP30

Attendees to the COP30 UN Climate Change Conference walk inside the conference premises in Belem, Para State, Brazil on November 10, 2025. The COP30 runs from November 10 to 21, and the 50,000 participants will feel the heavy, humid air of the Amazon rainforest, and face the daunting task of keeping global climate cooperation from collapsing.. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

MAURO PIMENTEL/AFP
Bruna Suptitz
Uma vez por ano, representantes de todos os países que formam a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima se reúnem para discutir as ações que devem ser implementadas para alcançar a meta de frear o aquecimento global.
Os debates ocorrem em mesas de negociação compostas por pessoas indicadas pelos governos de cada país - os negociadores. Estes são os responsáveis por tomar as decisões, respaldando os interesses da Nação que representam. Há também participantes ligados à sociedade civil organizada, empresas ou outros grupos de interesse, que acompanham as negociações como observadores.
Estes encontros são realizados na Zona Azul (Blue Zone), onde também ficam os pavilhões nacionais. A imprensa previamente credenciada também pode circular por essa área. Com apoio da segurança do país-sede, o acesso a esta área é controlado por equipes da ONU.
Na COP30, as duas zonas - azul e verde - ficam no Parque da Cidade, antigo aeroporto da Capital paraense. Outras atividades da Conferência ocorrem em diferentes locais pela cidade e também são abertas ao público em geral.

