Leite e Melo pedem financiamento para ações de adaptação climática

A tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024 foi notícia em todo o mundo, e as iniciativas de reconstrução foram apresentadas na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, pelo governador gaúcho Eduardo Leite (PSD) e pelo prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB). Também participaram Inamara Santos Mélo, diretora do Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, e Rodrigo Corradi, diretor do Iclei Brasil.

Lançado após a enchente, o Plano Rio Grande tem como objetivo orientar a reconstrução, atuando também na adaptação e com estudos sobre resiliência climática. Conforme Leite, “a base do Plano Rio Grande começa pelo fortalecimento institucional”. Isso porque “as ações não serão implementadas em um governo, nem em dois ou três” e terão que seguir em curso após o fim do seu mandato, que vai até o fim de 2026.

LEIA MAIS: Secretário da ONU para Mudanças Climáticas aponta o impacto do clima na economia

As medidas sendo implementadas “só serão factíveis porque têm financiamento”, destaca o governador. A referência é ao Fundo Rio Grande, formado pelo recurso que deixa de ser pago da dívida do Estado com o governo federal. A projeção é alcançar R$ 14 bilhões até 2027. Após isso, no entanto, a dívida voltará a ser paga. “Nosso clamor é que a União não olhe apenas a dor que sentimos dessa enchente, mas que tenha política pública viabilizando o financiamento”, declarou.

O prefeito Sebastião Melo também destacou o ponto do financiamento e afirmou que “não se faz (transição e adaptação) com dinheiro do IPTU e do ISS”, as duas fontes de arrecadação próprias dos municípios. E apelou também para a consciência ambiental. “Não tem transição climática sem envolvimento da sociedade, sem educação climática. Pensei que depois das cheias a população não iria mais colocar lixo na rua, mas os arroios estão cheios”, lamentou.

Na manhã desta terça-feira (11), Leite assinou um acordo de intenções com a ONU para implantar um centro estadual de redução de risco junto ao trabalho já desenvolvido pela Defesa Civil. Nesta quarta-feira (12) o governador participa do lançamento do Book de Oportunidades do InvestRS com foco em transição energética. O prefeito Sebastião Melo apresentará, também na quarta, o Plano de ação climática de Porto Alegre.