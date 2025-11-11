Secretário da ONU para Mudanças Climáticas aponta o impacto do clima na economia

“Nesta arena da COP30, o seu trabalho não é lutar uns contra os outros, é lutar contra a crise climática, juntos. Com esse apelo, o secretário-executivo da ONU para Mudanças Climáticas, Simon Stiell, encerrou seu discurso na abertura da COP30, na segunda-feira (10). Antes, falou sobre justiça, financiamento e as metas do acordo de Paris, e argumentou contra o uso de combustíveis fósseis com base na economia: “desastres climáticos reduzem o PIB em dois dígitos”. E seguiu alegando que “hesitar enquanto ‘megasecas’ destroem as colheitas nacionais, fazendo os preços dos alimentos dispararem, não faz o menor sentido, nem do ponto de vista econômico, nem político”. Para Stiell, “os benefícios econômicos dessa transição são tão indiscutíveis quanto os custos da inação”.

Paralelas

Férias fora de época

As aulas na cidade de Belém em escolas municipais, estaduais e privadas estão suspensas desde o dia 5 de novembro e serão retomadas somente no dia 24, após o encerramento da COP30. A mesma medida foi adotada pela rede estadual nos municípios vizinhos de Ananindeua e Marituba, e em instituições de Ensino Superior na Capital belenense. O período é considerado como férias escolares e o calendário foi ajustado para que os alunos da educação básica tenham garantidos os 200 dias letivos. A informação é do jornal O Liberal.

Menos e mais trânsito

As férias fora de época têm como objetivo desafogar o trânsito, considerando o grande volume de pessoas que estão em Belém para participar da COP30. Mesmo assim foi registrado congestionamento no primeiro dia do evento. Motoristas da cidade afirmam que o fluxo na segunda-feira estava mais carregado que em dias normais.

Participantes

Conforme divulgado pela ONU, 56 mil pessoas de 194 países estão inscritas para participar da Conferência, número que inclui representantes de empresas, de governos e de organizações da sociedade civil organizada, imprensa, funcionários, seguranças e voluntários.

Mar de gente