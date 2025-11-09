Após queixas, água é distribuída sem custo para participantes da COP30

* De Belém (Pará)

As notícias de que faltou água para beber na Cúpula dos Presidentes, realizada na semana passada em Belém do Pará, dominaram o notíciário e as redes sociais entre quinta e sexta-feira. Quem já estava no Parque da Cidade nestes dias precisou desembolsar R$ 25 por uma garrafa de água de 350 ml – conforme contou o jornal O Estado de S. Paulo.

Mas a promessa é de abastecimento durante as duas semanas de COP30. Na tarde de sábado, 8 de novembro, a reportagem do Jornal do Comércio presenciou a chegada, a todo tempo, de carregamentos de bombonas e de latas de água mineral.

Dentro do pavilhão, os participantes terão à disposição bebedouros a menos de um minuto de caminhada entre um e outro. E em alguns espaços, como a sala de imprensa e o espaço para refeições, refrigeradores com água enlatada estão à disposição – e sem custo.