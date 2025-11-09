Porto Alegre,

Publicada em 09 de Novembro de 2025 às 16:00

Após queixas, água é distribuída sem custo para participantes da COP30

Água pode ser consumida gratuitamente dentro das instalações da COP30 em Belém

BRUNA SUPTITZ/ESPECIAL/JC
Bruna Suptitz
* De Belém (Pará)
As notícias de que faltou água para beber na Cúpula dos Presidentes, realizada na semana passada em Belém do Pará, dominaram o notíciário e as redes sociais entre quinta e sexta-feira. Quem já estava no Parque da Cidade nestes dias precisou desembolsar R$ 25 por uma garrafa de água de 350 ml – conforme contou o jornal O Estado de S. Paulo.
Mas a promessa é de abastecimento durante as duas semanas de COP30. Na tarde de sábado, 8 de novembro, a reportagem do Jornal do Comércio presenciou a chegada, a todo tempo, de carregamentos de bombonas e de latas de água mineral.
Dentro do pavilhão, os participantes terão à disposição bebedouros a menos de um minuto de caminhada entre um e outro. E em alguns espaços, como a sala de imprensa e o espaço para refeições, refrigeradores com água enlatada estão à disposição – e sem custo.
 

Sem plástico

A água dos bebedouros é distribuída à vontade, basta a pessoa ter um copo ou uma garrafa retornável para encher. Não há distribuição de copos plásticos pela organização do evento. Nos quiosques que vendem lanches e outras bebidas, o copo utilizado é o de papel kraft, material feito a partir da celulose considerado biodegradável – mas este é só para quem pagar pelo consumo.

Sem consciência

Há quem diga que o valor está no preço pago pelo que se consome – e mesmo assim existe desperdício. Também no sábado, a reportagem flagrou latas abertas, mas com água dentro, deixadas nas mesas. E não era "um golinho", algumas estavam quase cheias. Se no evento com os presidentes faltou água, quando ela passou a ser distribuída de graça, faltou consciência.
 

Paralelas

Paralelo 1
A Linha do Equador corta algumas ilhas no Norte do Pará, e a Capital Belém fica ao Sul, no Paralelo 1. Como comparação, a capital gaúcha Porto Alegre fica no Paralelo 30, como eternizado na música Deu pra ti, de Kleiton & Kledir. A distância entre uma e outra cidade é de 3,9 mil quilômetros.

Nome e sobrenome

A cidade de Belém é a capital do Estado do Pará. Para quem vive aqui é apenas Belém. Para o restante do Brasil, virou nome composto – ou nome e sobrenome: Belém do Pará.

Cobertura in loco

Cheguei em Belém do Pará pouco antes de acabar o dia 7 e por aqui ficarei até a madrugada do dia 19 de novembro. O Jornal do Comércio seguirá informando sobre a COP30 até o fim das negociações, o que acontecerá nos dias seguintes.

