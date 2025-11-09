'A gente tem que atuar enquanto dá tempo’, alerta presidente da COP30

* De Belém (Pará)

André Corrêa do Lago, presidente da COP30, falou com o Jornal do Comércio sobre o ciclone extratropical que atingiu a Região Sul do País. Em uma rápida passagem em frente ao pavilhão onde ocorreu evento pré-COP30 , no fim da tarde de sábado (8), o embaixador, falou com osobre o ciclone extratropical que atingiu a Região Sul do País.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

A situação mais crítica é no município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, atingido por um tornado na madrugada de sábado. "Estamos vendo acontecimentos terríveis no Paraná. Temos que ouvir a ciência, não precisamos esperar acontecerem coisas terríveis como as desta semana para acreditar (na crise climática). Temos que acreditar na ciência e atuar enquanto há tempo", sustentou.

Leia também: Participantes de todo o mundo chegam a Belém para COP30