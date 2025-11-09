Porto Alegre,

Publicada em 09 de Novembro de 2025 às 15:48

'A gente tem que atuar enquanto dá tempo’, alerta presidente da COP30

Embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, comentou eventos climáticos extremos na Região Sul do Brasil

AFP/DIVULGAÇÃO/JC
Bruna Suptitz
* De Belém (Pará)
Em uma rápida passagem em frente ao pavilhão onde ocorreu evento pré-COP30, no fim da tarde de sábado (8), o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, falou com o Jornal do Comércio sobre o ciclone extratropical que atingiu a Região Sul do País.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
A situação mais crítica é no município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, atingido por um tornado na madrugada de sábado. "Estamos vendo acontecimentos terríveis no Paraná. Temos que ouvir a ciência, não precisamos esperar acontecerem coisas terríveis como as desta semana para acreditar (na crise climática). Temos que acreditar na ciência e atuar enquanto há tempo", sustentou.

