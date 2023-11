Ex-governador Ranolfo Vieira Júnior defende debate sobre aumento do ICMS no RS

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, projeto lançado pelo Jornal do Comércio em 2023, na Fiergs, em Porto Alegre O ex-governador do Rio Grande do Sul e atual vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, defendeu o debate em torno do tema do aumento de ICMS proposto pelo governador Eduardo Leite. A afirmação foi feita durante almoço do

Ranolfo abordou o tema no evento de lideranças porque antes de usar o microfone, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, fez críticas ao aumento de impostos.

Sentados na mesma mesa, Ranolfo disse que não tocaria no assunto, mas se sentiu obrigado após o discurso do gestor empresarial. Ele justificou a resposta por ter trabalhado com Leite e devido às alterações da Reforma Tributária e enalteceu o fato do governador não ter sido omisso diante dos impactos da Reforma.

Falando sobre o assunto, Ranolfo lembrou as reduções do ICMS, mas ponderou que o Rio Grande do Sul vem tendo perdas desde o ano passado, enquanto outros estados já elevaram a alíquota.

A proposta de aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19,5% foi criticada pelo presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry. "Somos contrários ao aumento do tributo. A competividade da indústria vai sofrer caso a elevação se concretize", destacou. Para Petry, o aumento do tributo vai agravar a desvantagem que o Estado tem para retenção e atração de empresas.

Para o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, que representou o prefeito Sebastião Melo, o País vive o impacto de uma reforma tributária muito ruim. Segundo Gomes, o mais grave é que todos os setores empresariais serão "súditos" de Brasília. "A vida dos estados e municípios será dificultada com a reforma tributária", acrescentou.