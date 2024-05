Copa, TAP e outras companhias remarcam voos internacionais de Porto Alegre

enchente histórica que atingiu a cidade A Copa Airlines, que liga Porto Alegre a destinos internacionais, como Panamá, tem orientado passageiros sobre remarcações. A decisão ocorre após o alagamento do aeroporto, consequência da

“Devido à situação meteorológica na região de Porto Alegre, a administração do Aeroporto Internacional Salgado Filho decidiu suspender as operações por tempo indeterminado de todas as companhias aéreas. Consequentemente, a Copa Airlines cancelou seus voos de partida e de chegada”, afirma a Copa através de nota.

“Os passageiros com viagens programadas entre 2 de maio de 2024 e 30 de junho de 2024 poderão alterar o itinerário da viagem ou solicitar o reembolso de sua passagem. Para maiores informações, pedimos que entre em contato com o nosso Centro de Atendimento 55 11 4933 2399”, continua o texto.

Outras companhias seguiram a mesma linha. A TAP, que voa para Portugal, permite que os passageiros remarquem a sua viagem até dia 30 de junho sem custos.

Aeroporto de Porto Alegre está debaixo d'água devido à enchente. Foto: Fraport/Divulgação/JC

“Podem remarcar para qualquer aeroporto do Brasil que a TAP opera. Caso a situação não seja normalizada até esta data, a TAP vai ajustar esta remarcação. O passageiro que quiser cancelar, recebe o reembolso integral. A partir de 28 de maio, vamos adicionar um voo extra para Guarulhos para ajudar neste fluxo de passageiros. A TAP está acompanhando a situação de perto, de forma a poder realizar seus voos assim que o aeroporto reabra para pousos e descolagens”, informa a TAP também através de nota enviada à reportagem.

Conforme a Fraport, que administra o aeroporto, as companhias que fazem rotas internacionais diretas de Porto Alegre são Aerolíneas Argentinas, Azul, Copa Airlines, Latam e TAP. “Pedimos aos passageiros que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos”, sugere a Fraport. Em março deste ano, o aeroporto de Porto Alegre havia transportado 29.705 passageiros em voos internacionais; em fevereiro, 31.285; e em janeiro, 34.575.

Qual a orientação das agências de viagens



João Augusto Machado, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), relata que as agências estão fazendo as remarcações para aeroportos que as companhias oferecem como opções. “Mas cada companhia tem um procedimento", alerta.

A Latam, a Gol e a Azul têm a opção de embarcar por Florianópolis. "Com as internacionais que voam daqui, principalmente TAP e Copa, estamos tendo dificuldades pela questão por elas só embarcarem de aeroportos que voam. Por exemplo, se tem um voo Porto Alegre-Lisboa, terei que embarcar de São Paulo, já que não voa Florianópolis. Mas terei dificuldade desse trecho a São Paulo ser de outra companhia. Estamos conversando para ver a flexibilidade quanto a isso”, avisa.

Machado ressalta que as agências auxiliam nesta remarcação. Porém, quem comprou direto com as companhias deve entrar em contato com as empresas. Ele conta, ainda, que as regras estão mudando dia após dia.

“Isso tem afetado muito nosso setor, pois são muitas viagens. Começa a nos preocupar até quando isso vai ser, entendemos que não será um processo rápido para se resolver”, prevê, citando o mês de julho, das férias escolares, cujos voos também podem ficar comprometidos.

Ministério de Portos e Aeroportos está ciente dos problemas



O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou, durante uma entrevista à Globo News, na segunda-feira (13), que faria uma reunião com o governador do Estado, Eduardo Leite, para tratar a questão do aeroporto. “Só poderemos ter diagnóstico mais claro quando a água baixar”, afirmou, citando o volume de alagamento no Salgado Filho, que ainda atingia 2,5 metros no início da semana.