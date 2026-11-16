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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 08:55

Fez o Enem 2026? Veja quando saem o gabarito oficial e o resultado da prova

Domingo, 15 de novembro, foi o útimo dia de prova do Enem

Domingo, 15 de novembro, foi o útimo dia de prova do Enem

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Agências
Após os dois domingos de aplicação do Enem 2026, os participantes começam a voltar a atenção para as próximas etapas do exame nacional.
Entre as dúvidas estão quando será divulgado o gabarito oficial, em que data os candidatos poderão consultar as notas individuais e quando terão início as inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), uma das principais portas de entrada para as universidades públicas do País.

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