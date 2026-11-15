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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 18:30

Enem tem questões sobre meio ambiente, energia, aplicativo de namoro e Abaporu

Neste domingo (15), ocorreu o segundo dia do Enem 2026

Neste domingo (15), ocorreu o segundo dia do Enem 2026

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Energia, meio ambiente, Abaporu, aplicativos de namoro e situações do cotidiano tiveram presença no segundo dia do Enem 2026, aplicado neste domingo (15) em todo o país.
Na avaliação dos professores consultados pela Folha, as questões de ciências da natureza cobraram a aplicação de conceitos a problemas concretos, enquanto a prova de matemática exigiu leitura atenta e análise de dados.
Os participantes responderam a 90 questões de múltipla escolha, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza, em cinco horas de prova.

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