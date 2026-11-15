Enem 2026 se encerra neste domingo; alunos demonstram apreensão

A reportagem do Jornal do Comércio foi até a frente do prédio 11, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), onde os candidatos esperavam para fazer a prova do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Neste domingo, os estudantes enfrentam uma maratona de 90 questões objetivas, focadas na área de exatas: são 45 questões de Matemática e suas tecnologias e 45 de Ciências da Natureza, que engloba as disciplinas de química, física e biologia.



Entre os estudantes que aguardavam a abertura dos portões, havia um grupo focado em tentar vagas para o curso de Medicina. Uma delas era Mabiely Barbosa, natural de Ijuí, de 19 anos, que sonha em fazer medicina. Sobre a expectativa para o exame de exatas, ela relatou o peso dessa etapa final.



"Estou um pouco nervosa. Acho que depois do primeiro dia, a gente fica um pouco mais aliviado, porque é menos um dia pra ser feito. Mas, perto do segundo dia, como depende a nota agora do nosso desempenho hoje, acho que fica uma pressão um pouco maior, sabe? É uma expectativa assim bem grande".



No local, era perceptível a forte presença de professores de cursinhos pré-vestibulares prestando apoio aos estudantes antes do fechamento dos portões. O professor de literatura, Flávio Azevedo, falou sobre a motivação de estar ali mesmo não sendo o dia de sua disciplina.



"Acho que a grande maioria gosta de chegar aqui e encontrar uma pessoa que ajudou. É o nosso trabalho, né? A gente acompanha o aluno em tudo que é momento, então na hora em que ele vai fazer a prova, nos sentimos com a responsabilidade de estar junto nesse momento também. Hoje nem é minha prova, mas eles chegam aqui, encontram a gente, eles ficam felizes assim. Eu acho que isso é uma coisa que faz bem", explica.



Os alunos, também enxergam esse suporte emocional de última hora como fundamental. Sofia Streck, de 20 anos, destacou a importância da presença dos educadores na porta de prova para reduzir o nervosismo.



"É muito importante. Passei o ano com os professores, com eles ensinando, então eu sei que não estou totalmente despreparada para a prova. Isso dá uma tranquilidade, dá um amparo maior para a gente”



A candidata, que é natural de Cachoeira do Sul, chegou com antecedência ao local da prova, afirmando que o fato de ser de outra cidade e a distância do local influenciaram a decisão de chegar com bastante antecedência à universidade. Chegar cedo ao campus foi visto por ela como uma forma de se sentir segura antes de fazer o exame.



“Sou de outra cidade. Também tem que considerar a distância, o medo do trânsito de de qualquer problema, então chegar antes é se sentir seguro”, destaca.



Nos últimos instantes antes do fechamento dos portões, o local registrou a já conhecida correria dos estudantes que chegaram no limite do horário, recebendo o incentivo das pessoas que aguardavam do lado de fora. A tradicional cena dos atrasados, no entanto, foi protagonizada por apenas um candidato: o jovem alcançou a entrada um minuto após o encerramento do prazo e não teve outra escolha a não ser voltar para casa.