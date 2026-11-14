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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 11:35

Enem: confira os horários e o que levar no segundo dia de prova

A entrada nos locais de exames do Enem só será permitida das 12h às 13h

A entrada nos locais de exames do Enem só será permitida das 12h às 13h

Agência Brasil
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Agências

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado neste domingo (15) com 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza. O local de prova, os horários de abertura, os documentos necessários e as regras e procedimentos gerais permanecem os mesmos do primeiro dia de prova. 

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