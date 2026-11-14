Enem: confira os horários e o que levar no segundo dia de prova

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 11:35
A entrada nos locais de exames do Enem só será permitida das 12h às 13hAgência Brasil
O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado neste domingo (15) com 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza. O local de prova, os horários de abertura, os documentos necessários e as regras e procedimentos gerais permanecem os mesmos do primeiro dia de prova.
LEIA TAMBÉM: MEC quer expandir ensino superior público com vagas de ensino a distância