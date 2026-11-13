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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 20:08

MEC quer expandir ensino superior público com vagas de ensino a distância no novo governo Lula

Plano é ampliar ofertas específicas em carreiras de tecnologia, programação e IA

Plano é ampliar ofertas específicas em carreiras de tecnologia, programação e IA

VISUALHUNT/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O MEC (Ministério da Educação) planeja para o novo governo Lula (PT) uma expansão de vagas de ensino superior público e gratuito no modelo EaD (educação a distância). O plano é ampliar ofertas específicas em carreiras de tecnologia, programação e IA (inteligência artificial), e em cursos de tecnólogo, com duração mais curta.
Segundo as discussões no alto escalão da pasta, o plano é que isso ocorra por meio do sistema da UAB (Universidade Aberta do Brasil), criado em 2006 para expandir e interiorizar cursos superiores gratuitos a distância.

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