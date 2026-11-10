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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 19:32

Fim da escala 6X1 não deve impactar fortemente calendário escolar no RS, diz Sinepe/RS

Início das aulas em janeiro, previsto por algumas entidades, não deve ocorrer no Estado

Início das aulas em janeiro, previsto por algumas entidades, não deve ocorrer no Estado

Ana Amélia Ritt/Univates/Divulgação/Cidades
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A transição para a escala trabalhista 5X2, que prevê cinco dias de trabalho para dois de descanso, segue gerando debates entre as entidades de educação particular do Rio Grande do Sul.

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