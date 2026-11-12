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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 15:48

Novo avião da Airbus quebra recorde de voo mais longo do mundo, de mais de 24 horas

Aeronave está sendo desenvolvida para companhia aérea australiana

Aeronave está sendo desenvolvida para companhia aérea australiana

Ben Stansall/AFP/JC
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Agências
Nesta segunda (9), o Guinness World Records reconheceu um voo do A350-1000ULR, nova aeronave que a Airbus desenvolve para a companhia aérea australiana Qantas, como o mais longo em distância já feito por um avião comercial de passageiros.
O avião decolou de Melbourne às 17h27 locais de 27 de julho e pousou em Toulouse às 9h51 locais do dia seguinte, depois de percorrer 12.503 milhas náuticas, o equivalente a 23.155 km, em 24 horas e 24 minutos sem escalas.

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